核心提示： 治口臭有很多方法，朋友就碰到了这种问题，经常听别人说他有口臭的情况，并没有在意，后来听人说生石膏治口臭管用，他跟我说的时候，有点不太懂，觉得还是去看看医生怎么说比较好。后来自己也研究一下生石膏治口臭是否有效果。

治口臭有很多方法，朋友就碰到了这种问题，经常听别人说他有口臭的情况，并没有在意，后来听人说生石膏治口臭管用，他跟我说的时候，有点不太懂，觉得还是去看看医生怎么说比较好。后来自己也研究一下生石膏治口臭是否有效果。

生石膏治口臭是有作用的，口臭一般是由于肠道积食引起胃热导致口腔有异味，也就是口臭，生石膏专治体内热病，所以如果是因为胃热引起的口臭，使用石膏泡水后饮用，大概连续饮用三天左右就有效果，但这个比较有针对性，如果是由于其它原因引起的口臭，生石膏对此并无治疗的作用。

治疗口臭如果用生石膏的话，不建议长期食用，生石膏对肠胃有一定的副作用，如果缓解后还是要针对性的食用其它的药物，或者不是病理性的口臭，通过日常饮食习惯，卫生习惯的调整也会有所缓解甚至说彻底消除口臭这一问题。口臭并不能根治，它是有反复性、阶段性的，主要体现在患者平时的消化系统好与坏，平时的日常习惯有关系。

在我们日常生活中，如果饮食不注意，鱼肉不节，而且吃饭速度过快，饭后久坐不起，就会影响肠胃消化缓慢，引起积食便秘，口臭就因此发生了，这个时候食用助消化的药物增强胃动力，排除宿便，口臭也会随之消除。还有就是口腔卫生不注意也会引起口臭，如果是这个原因，饮用生石膏水是没有作用的，反而会伤到肠胃，引起不适，适得其反。

生石膏治口臭这个说法是对的，要针对正确的口臭情况，确认口臭是由什么引起的，自已无法确认时一定要看医生，在专业医生的建议上来针对性的治疗口臭的问题，爱生口臭的朋友一定要注意改变一下平时的饮食习惯，饭后适当运动增加胃动力，养成排便习惯，切忌爆饮爆食，让口臭远离口腔，生活会更舒适。