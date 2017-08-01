核心提示： 生石膏泡水可以治口臭这一说法可能有口臭的人有所了解，否则平常我们应该不会去了解生石膏水这一说，生石膏水治口臭这一说法是有针对性的，口臭由不同的原因引起，治疗方式也不同，生石膏本身而言是一味去身体内火的药，准确的来讲生石膏不是治口臭，而是治疗由内热引起的肠胃不适而导致的口臭。

生石膏泡水可以治口臭这一说法可能有口臭的人有所了解，否则平常我们应该不会去了解生石膏水这一说，生石膏水治口臭这一说法是有针对性的，口臭由不同的原因引起，治疗方式也不同，生石膏本身而言是一味去身体内火的药，准确的来讲生石膏不是治口臭，而是治疗由内热引起的肠胃不适而导致的口臭。

生石膏泡水可以治口臭这一说法是间接正确，口臭是人体某种病理情况的一个反射区，主要原因是因为肠道消化不良存有大量宿便导致体内腐气上扬通过口腔释放，如果肠道内的宿便得到缓解那么口臭也就逐渐消失。这个过程需要慢慢调理，配合药物以及饮食习惯来调理，生石膏泡水饮用有助于缓解身体内火，大概饮用三四天的样式就可以得到治疗的作用，但提醒一下，生石膏泡水长期饮用对胃部会有健康影响，所以不建议长期食用，清理肠道的方法有很多，可以在医生的建议下试用其它的药物。

口臭，口腔的病，最基本的原因就是内火，或者牙齿有蛀虫，体内脾脏肾虚等，针对平时饮食不节，爱吃油腻的食物引发胃里有火气的患者，不用把它看成是大病来治疗，是可以用生石膏水来缓解恢复的，生石膏泡水可以治口臭，生石膏是寒凉的药品，专门对付体内热病，由胃火引起的口臭，生石膏水相对管用，生石膏泡水后会有一层杂质，不用理会这属于正常现象，只需要把它上边的那层类似于膜的东西去掉，喝清水就好，杯子下边的沉淀物不要倒掉，隔天可以继续泡水饮用，大概连续饮用三天，口臭的问题就会解决，其实最终的原因是因为生石膏泡水治理了胃内火气。

关于生石膏泡水可以治口臭这个说法，上边有了小小的说明，如果发生自己的口臭，不要直接饮用石膏水，首先要弄明白自己为什么会口臭，由什么原因引发，建议还是去专业的口腔门诊或者医院检查后再得结论，要明白生石膏水只针对胃内火气引发的口臭管用，否则会适得其反。