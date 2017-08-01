核心提示：穴位按摩具有一定缓解身体疲劳、治疗病症的作用，最近还有一种说法，即口臭可以通过穴位的按摩来处理。但是，对于具体按摩那个穴位除去口臭不是很清楚，从而便问出了这样一个问题，即口臭按摩什么穴位？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

穴位按摩具有一定缓解身体疲劳、治疗病症的作用，最近还有一种说法，即口臭可以通过穴位的按摩来处理。但是，对于具体按摩那个穴位除去口臭不是很清楚，从而便问出了这样一个问题，即口臭按摩什么穴位？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，口臭按摩什么穴位呢？中医上指出，生活中人们确实可以通过按摩穴位的方法来祛除口臭。大陵穴，大陵穴位于手腕的掌纹横纹中心的位置。恰当的来对这个穴位进行按摩可起到一定祛除口臭的作用，一般按摩这个穴位需要3-5分钟的时间。注意，按摩时两手交替进行。

另外一个穴位是后溪穴，这个穴位相对于关陵穴要好找一些。该穴位在小拇指的根部外侧。所以，若是想要按摩这个穴位，人们首先应将手掌微微的轻握。然后在对这个穴位采用掐捏的方式进行按摩，但感觉有微微的疼痛感时，此时可对另外一只手的穴位进行按摩。

最后一个穴位名叫关溪穴，医生指出，按摩这个穴位同样可起到一定消除口臭的作用。事实上，以按摩穴位的方法来消除口臭副作用小。但是，所存在的一个最根本性的问题在于，人们自行很难准确的找到相应的穴位。而一旦穴位找的不准确，那么则失去按摩的作用，从而无法有效的除去口臭问题。

以上是有关口臭按摩什么穴位？知识的介绍，希望我们的介绍对于您在口臭的去除上能有所帮助。若是想要采用该方法来祛除口臭，那么需要先到医院找相关的医生来确定好相应的穴位。而后，在确定好穴位的基础上通过该方法来祛除口臭，此时效果将更加的理想。