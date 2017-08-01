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核心提示： 幽门杆菌是一种什么样的菌类，大概有很多人不太了解，也应该不会发生在自己的身上，通俗来说幽门杆菌和肠胃消化不良概念稍稍有些类似，或许说幽门杆菌会引起胃病，胃不舒服又引起了口臭这种间接的关系，那对幽门杆菌不了解的朋友，幽门杆菌口臭应该也没有听说过，幽门杆菌口臭的特征有哪些？
幽门杆菌是一种什么样的菌类，大概有很多人不太了解，也应该不会发生在自己的身上，通俗来说幽门杆菌和肠胃消化不良概念稍稍有些类似，或许说幽门杆菌会引起胃病，胃不舒服又引起了口臭这种间接的关系，那对幽门杆菌不了解的朋友，幽门杆菌口臭应该也没有听说过，幽门杆菌口臭的特征有哪些?
幽门杆菌口臭的特征有哪些?
幽门杆菌口臭的特征主要是胃部肠道不舒服会有疼痛感，口臭难闻至极。幽门杆菌其实并不是发生在体内的，它是收口腔传染产生一种具有寄生功能的细菌隐藏在胃中，因而有胃溃疡的患者也是由幽门杆菌引起的，基本在百分之九十以上是如此。首先我们要知道什么是幽门杆菌，才能知道口臭是不是由幽门杆菌引起。幽门杆菌主要体现为：肠胃消化不良引发便秘;口腔也有异味，特别臭;经常感觉没有吃饱，饥饿感;身体慢慢消瘦，而且有晕眩贫血等症状。
幽门杆菌口臭的特征也表现在异味难除，有时候吃药可能也解决不了根本问题，长久食用药物对胃伤害较大，如果停止复发的几率就会变大，所以如果确认是由幽门杆菌引起的口臭，不仅要吃药，还要配合饮食，做到一定要禁烟、禁酒、禁辛辣食物、少食多餐、选择宜消化的食物。这样相互配合才能清除幽门杆菌引起的口臭问题。
想要去除幽门杆菌口臭，就必须先治幽门杆菌的感染问题，对其进行针对性的治疗，口臭和幽门杆菌引起的胃病有直接的关系，胃炎消除，肠胃功能恢复正常，口臭也会慢慢消失，切忌暴饮暴食，做到定时定量，餐后稍做运动来增强胃动力，幽门杆菌的胃病复发性强，所以幽门杆菌口臭也就很难根治，因此患者一定要改善自己的生活习惯对治愈幽门杆菌口臭的效率会更快。
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