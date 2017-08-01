幽门杆菌口臭的特征

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核心提示： 幽门杆菌是一种什么样的菌类，大概有很多人不太了解，也应该不会发生在自己的身上，通俗来说幽门杆菌和肠胃消化不良概念稍稍有些类似，或许说幽门杆菌会引起胃病，胃不舒服又引起了口臭这种间接的关系，那对幽门杆菌不了解的朋友，幽门杆菌口臭应该也没有听说过，幽门杆菌口臭的特征有哪些？