4种食物“养出”一口好牙，很多人却不敢吃！

核心提示：牙口不好疾病全身跑，这个话一点也不夸张，口腔健康与全身健康关系密切。这是因为口腔中的感染和炎症因子可以导致或是加剧一些慢性疾病，如心脑血管病、糖尿病等，进而危害全身健康，影响生命质量。龋病和牙周病的存在，不仅会破坏牙齿和牙齿周围的支持组织，影响咀嚼、言语等功能，还会导致出现社会交往困难和心里障碍。从危害的程度可以看到，保持口腔健康有多么重要。

牙口不好疾病全身跑，这个话一点也不夸张，口腔健康与全身健康关系密切。这是因为口腔中的感染和炎症因子可以导致或是加剧一些慢性疾病，如心脑血管病、糖尿病等，进而危害全身健康，影响生命质量。

龋病和牙周病不仅会破坏牙齿和牙齿周围组织，影响咀嚼、言语等功能，还会导致出现社交困难和心理障碍。由此不难看出，保持口腔健康有多么重要。

做好口腔卫生，在日常生活中就要做到有效刷牙，平衡膳食，合理使用氟化物，定期做口腔检查等，有龋病和牙周病等，一定要早期发现，及时治疗。

我们的牙齿每天在和很多的食物“打交道”，但是你知道吗？有些食物对维护我们的口腔健康还是很有帮助的。而这类食物，并非招所有人喜欢，甚至一些人还会嫌弃它们“臭”，把它们从碗里挑出来。可实际上，它们能很好地保护我们的牙齿。





1.洋葱

洋葱里的硫化合物抗菌能力较强，试验发现，洋葱可以杀死很多种细菌，这里面就包括导致我们蛀牙的变形链球菌，而且新鲜生洋葱效果更为明显。

2.芥末

在吃生鱼片和寿司的时候，经常会配着芥末吃，其目的也是为了杀菌。芥末会产生辛辣、呛鼻的味道，其里面含有可抑制造成造成蛀牙的变形链球菌繁殖的成分。





3.芹菜

芹菜，可以帮你的牙齿进行“大扫除”，减少牙齿患蛀牙的机会，粗纤维的食物可以扫掉牙齿上的食物残渣。而且，当你在越是费劲咀嚼它的时候，越能刺激分泌唾液，使口腔的酸碱值得以平衡，达到自然抗菌效果。

4.大蒜

和洋葱一样，大蒜也有杀菌、防过敏的功效。一些人可能有这样的经历，好好的牙齿突然变得“娇气”起来，特别是在进食冷热酸甜的食物时，而且在用冷水刷牙的时候，牙齿也是有又酸又软之感，在医学上这被称之为“牙本质过敏症”，俗称“倒牙”。出现这种情况，可以用生大蒜在牙齿敏感区摩擦，每次2—3分钟可以让症状缓解。

出现牙痛，可在疼痛的牙齿上擦上大蒜油，或是于疼痛的牙齿和牙龈周围放上碾碎的大蒜瓣，数分钟后，牙痛症状会得以缓解。