口腔科副主任：养出一口好牙少不了它！但很多人家里没有

核心提示：人们常说“牙好，胃口就好”，口腔健康，特别是牙周健康与全身健康息息相关。如果把保护口腔健康当成一场战役，那么对口腔的清洁则是取胜的关键。

本文作者：俞律峰 上海交通大学附属第六人民医院口腔科副主任医师

人们常说“牙好，胃口就好”，口腔健康，特别是牙周健康与全身健康息息相关。如果把保护口腔健康当成一场战役，那么对口腔的清洁则是取胜的关键。

刷牙

刷牙作为最基础的自我口腔保健方法，能去除牙菌斑、软垢和食物残渣，保持口腔卫生，维护牙齿和牙周组织健康。但是，不适当的刷牙方法，不但达不到刷牙的目的，还会引起牙齿软组织、硬组织损伤，如：牙龈组织萎缩、牙颈部楔状缺损等。那么我们应当如何刷牙呢？

刷牙的方法有多种，其中BASS刷牙法（也叫水平颤动法）是一种被广泛认同的刷牙方法，其具体方法为：

置刷毛毛尖与牙齿牙龈面成45度角而轻度加压，刷毛顶端部分进入龈沟，而部分在沟外，然后作前后向颤动6-8次，颤动时刷毛移动仅为1mm。上颌牙由上向下刷，下颌牙由下向上刷，各部位重复10次左右，里外面刷法相同。

刷上前牙腭面和下前牙舌面时，可将刷头坚立，上牙由上向下刷，下牙由下向上刷。刷上下后牙咬合面时，将牙刷置于牙齿咬合面上，稍用力以水平方向来回刷，清洁牙合面的窝沟点隙。

每次刷牙时间大约为3分钟，注意口腔内每一区域都应刷到。此外，我们应当认识到，刷牙之后，菌斑很快就会在清洁的牙面上重新附着，不断形成， 特别是夜间入睡后，唾液分泌减少，口腔自洁作用差，细菌更易生长。因此，每天至少要刷牙两次，晚上睡前刷牙尤为重要。





牙线

如同我们打扫房间总会有一些扫不到的死角一样，刷牙也有清除不到的死角。牙齿之间的间隙就是这样的“口腔卫生死角”，对其清理需要借助一些特殊的工具来完成，如牙线。

具体方法是：

1、首先取出一截20cm至30cm长的牙线，绕在两手的中指或食指上。

2、用大拇指和食指拉住2cm左右的牙线，将牙线绷紧，用自己习惯的姿势从牙齿的咬合面进入牙缝隙，贴着牙面缓慢滑进牙龈的最低位置。

3、到达龈沟底部时，将牙线贴合牙齿弯成“C”形，沿着牙齿的侧面上下提拉牙线，清除牙菌斑。清洁完一侧牙面后，将牙线提拉离开牙龈，移至另一侧牙面，滑到牙龈的最低位置，用同样的方式清除牙菌斑。

4、到达龈沟底部时，将牙线贴合牙齿弯成“C”形，沿着牙齿的侧面上下提拉牙线，清除牙菌斑。清洁完一侧牙面后，将牙线提拉离开牙龈，移至另一侧牙面，滑到牙龈的最低位置，用同样的方式清除牙菌斑。





冲牙器

冲牙器是比较新的一种口腔清洁器具，对牙刷清洁不到的部位如齿缝、牙龈下、窝沟、龋洞等非常有效。尤其是对于以下六大人群特别适合：

1.口气严重的患者

2.牙龈经常出血朋友

3.佩戴正畸矫正器，牙刷不好刷牙的

4.有蛀牙、牙龈炎、牙周炎等口腔疾病患者

5.口腔内有种植牙、义齿

6.口腔术后需要保洁预防感染。

冲牙器通过泵体对水加压，可以产生每分钟800~1600次的超细高压脉冲水柱，设计精巧的喷嘴可以使这种高压脉冲水柱毫无障碍地冲刷到口腔任何部位，可在餐后，或者晚上刷牙前后使用。一般来说，冲牙器使用清水就行，也可以加入漱口液或者镇痛消炎药，有针对性地强化一些效果。