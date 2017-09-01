“扫一扫”分享

核心提示：牙周炎是一种非常令人厌的口腔疾病，一般是由于口腔不洁等原因引起。得了牙周炎，患者牙龈会变得红肿，刷牙会流血，会出现口臭、牙齿松动等症状，有时候不刷牙不吃东西也会有出血症状，给人的生活带来严重影响。那么，治疗牙周炎，有没有一些小偏方呢？

牙周炎是一种非常令人厌的口腔疾病，一般是由于口腔不洁等原因引起。得了牙周炎，患者牙龈会变得红肿，刷牙会流血，会出现口臭、牙齿松动等症状，有时候不刷牙不吃东西也会有出血症状，给人的生活带来严重影响。那么，治疗牙周炎，有没有一些小偏方呢？

牙周炎怎么治？有5个小偏方



牙周炎怎么治？有5个小偏方

1、热姜水

平时可以用热姜水来漱口，以便清洗牙石，还可以用热姜水代茶饮用，每天2次，服用三天可消除炎症。

2、鸡蛋清+白酒

打开一个鸡蛋，取出鸡蛋清，将鸡蛋清与等量白酒搅匀后含在口中，等到5分钟后可吐掉，每天2次，使用3天后可起到消炎的作用。

3、白虎汤

知母10克，旱莲草30克、生石膏30克、石斛10克、麦冬10克、生地12克、甘草6克、山药20克、枣仁12克。上述中药水煎服，连服10天即可治疗牙周炎。

4、芦根麦冬汤

取鲜芦根100克（干品30克）、麦冬20克煎汤代茶饮，可用于治疗热病伤津，口干心烦。芦根麦冬汤对咽喉炎、声带疲劳及口腔炎、牙周炎都有良好的疗效。

5、生地煲鸭蛋

取生地黄30-50克，鸭蛋2个，将生地和鸭蛋加水同煲，蛋熟后去壳再煎片刻，饮汤吃蛋即可，加冰糖调味。 生地煲鸭蛋适用于牙周炎患者，对牙痛、牙龈红肿、牙齿松动等症状具有良好的疗效。

牙周炎来袭吃什么好？

1、B族维生素+维生素C。B族维生素有助于保护口腔组织，而维生素C能促进牙龈出血的修复，因此牙周炎来袭时要多注意从食物中补充B族维生素与维生素C。

2、高蛋白饮食。为身体补充丰富的高蛋白食物，有助于增强体力免疫力，提高身体抗炎的能力，有助于提供损伤组织修复所需原料。高蛋白食物包括：鸡蛋、牛奶、瘦肉等。