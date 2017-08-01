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湿热体质口臭怎么办

2017-08-2639健康网
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核心提示：　　夏天人们脸上总是油光满面，以为是天气热出的汗，其实不知道，这个是人体的湿热体质所致，脸上容易长粉刺，而且皮肤总是容易瘙痒，口腔也会有苦涩、口臭等表现，如果不是在夏天，天气变凉还是有这种情况，那就确认，你真的是体质有湿热症，那么湿热体质口臭怎么办？

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　　夏天人们脸上总是油光满面，以为是天气热出的汗，其实不知道，这个是人体的湿热体质所致，脸上容易长粉刺，而且皮肤总是容易瘙痒，口腔也会有苦涩、口臭等表现，如果不是在夏天，天气变凉还是有这种情况，那就确认，你真的是体质有湿热症，那么湿热体质口臭怎么办?

　　湿热体质口臭怎么办?

　　引起湿热体质口臭的主要问题是由于患者肝胆脾胃功能有此失调，如果肝胆功能不好，就会有脾虚内生湿热的症状，这类患者基本都表现长期情绪不佳，心情不好，饮食不注意太油腻，刺激性太强，经常熬夜，因为这些习惯，现在湿热体质的人越来越多，科技时代，大家都专注于数码产品，晚睡成了慢慢似乎成了正常现象。尤其是较年轻的群体。针对这样的病症，如何治疗，只能说如何得的就如何治。比如饮食要以清淡为主，保证睡眠质量等。

　　治疗因湿热体质引起的口臭，首先要疏肝利胆，调整自己的情绪，保持情绪稳定，多运动，适当的缓和肠胃运动力。平时上班或者下班休息在家的时候适当的喝一些花茶，下火的金银花茶，菊花茶等有助于理肝气。其次注意饮食，少吃甜食，辛辣刺激性的食物，少喝酒，因为酒是引起湿热最大的原因，可以食用一些绿豆粥，冬瓜西瓜、梨等有利于清热祛湿。再一个就是要保证足够的睡眠，保证睡眠质量，做到早睡早起，可以稍稍出门做一些适当的活动，出汗可有助于排湿。湿热体质口臭怎么办，只要调治好湿热的体质，口臭自然而然就消失。

　　夏天人体湿热体质最容易出现，因为夏天公司开空调，回家开空调，与空调屋不离不弃，室内空气得不到及时更新换气，再加上不注意日常习惯，所以会引起体内湿热。对于体内湿热的患者当表现有轻微的症状时，通过以上的调理会有所好转，如果严重时，需要就医通过针对性的药物治疗后再进行以上方法的调整。祝健康。

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