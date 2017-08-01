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孩子9岁了有口臭怎么办 这些护理措施需做好

2017-08-2639健康网
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核心提示：　　生活中很多人认为只有成年人才会有口臭的困扰，但实际上孩子有口臭的问题也不在少数，一般来说孩子口臭并不会引起父母的重视，往往等等口臭症状严重了，甚至身体已经发出明显的警示信号了才手忙脚乱想要带孩子去检查治疗。那孩子9岁了有口臭怎么办？

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　　生活中很多人认为只有成年人才会有口臭的困扰，但实际上孩子有口臭的问题也不在少数，一般来说孩子口臭并不会引起父母的重视，往往等等口臭症状严重了，甚至身体已经发出明显的警示信号了才手忙脚乱想要带孩子去检查治疗。那孩子9岁了有口臭怎么办?下面我们一起来详细了解一下!

　　在介绍孩子9岁了有口臭怎么办这个问题之前，我们先来看看为什么孩子也会出现口臭的问题：

　　首先孩子口臭并非是一种独立的疾病，而是身体疾病向外发出的信号，而引起孩子口臭的原因有很多，其中一方面可能是孩子长期吃零食不注意口腔卫生，导致龋齿或牙龈炎等口腔疾病发生，从而引起了口臭的问题;另外由于长期大鱼大肉导致消化功能变差，最终引起胃肠道疾病而引起口臭问题也是极其常见的。

　　那孩子9岁了有口臭怎么办?

　　(1)对于孩子9岁了有口臭怎么办这个问题，父母需及时带孩子到医院进行详细的诊断确诊，看看孩子到底是因为何种原因引起的口臭问题，假如排除了龋齿或幽门罗杆菌感染等可能引起口臭原因，再针对性用药治疗。

　　(2)孩子口臭大多数是因为他们吃了太多的零食，导致一日三餐不规律，尤其是孩子喜欢吃糖果、蛋糕等高热量食物，这样会严重影响肠道消化分泌，会对肠胃带来巨大的负担，导致消化不良等问题，因此建议父母一定要控制好孩子零食的数量，保证孩子养成规律良好的进食习惯，这样对于缓解口臭是极好的。

　　以上就是过于孩子9岁了有口臭怎么办的相关内容介绍，毫无疑问孩子口臭可能会使孩子出现自卑、不合群等影响，因此孩子出现口臭问题后身为家长一定要及时引起重视，及时采取相关的护理措施进行护理，以帮助孩子更快地摆脱口臭带来的困扰。

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