牙周炎可增加肾病的死亡率

核心提示：研究表明，牙周病与CKD患者全因死亡的风险增加有关。然而，没有充分的证据表明牙周病也会增加心血管死亡的风险。

牙周炎常见于慢性肾脏疾病（CKD）者中，但是目前仍不确定牙周病是否是CKD患者过早死亡的独立危险因素。目前各种降低CKD患者死亡率的干预措施并不尽人意，因此亟需制定新的指标。因此，本次荟萃分析旨在评估CKD患者牙周病与死亡率之间的关系。

研究人员检索了PubMed、Embase、Web of Science、Scopus以及近期相关会议的摘要。计算总体和亚组分析的相对危险度（RRs）及95%可信区间。使用卡方检验探讨统计学异质性，并使用I2统计量进行量化。

结果共纳入了八个队列研究，包括5477名CKD患者。汇总数据表明，牙周病与CKD患者的全因原因死亡有关（RR，1.254；95% CI 1.046 - 1.503；P = 0.005），异质性中等，I2 = 52.2%。然而，并未发现牙周病和心血管死亡率之间存在相关性（RR，1.30，95% CI，0.82 - 2.06；P＝0.259）。

此外，统计异质性明显（I2 = 72.5%，P = 0.012）。校正混杂因素后，亚组之间死亡率的关联相似，如CKD的不同阶段。特异性全因死亡、敏感性和累积分析都表明该研究结果是可靠的。至于心血管疾病的死亡率，与牙周病的关联并不显著。

总之，该研究表明牙周病与CKD患者全因死亡的风险增加有关。然而，没有充分的证据表明牙周病也会增加心血管死亡的风险。