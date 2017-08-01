核心提示：相信每个人都有口腔溃疡的经历，得了口腔溃疡后，嘴巴里会长出类似黄豆大小的溃疡，舌头一碰就痛，水都不敢喝，食物也吃不了，说话还不利索，严重影响人的生活。总有人说，口腔溃疡是因为上火、热气，缺乏维生素C，但有时候不管喝多少降火茶或吃维生素C，总是不见效，这是怎么回事呢？

相信每个人都有口腔溃疡的经历，得了口腔溃疡后，嘴巴里会长出类似黄豆大小的溃疡，舌头一碰就痛，水都不敢喝，食物也吃不了，说话还不利索，严重影响人的生活。总有人说，口腔溃疡是因为上火、热气，缺乏维生素C，但有时候不管喝多少降火茶或吃维生素C，总是不见效，这是怎么回事呢？

口腔溃疡？不是上火那么简单！



口腔溃疡≠上火

提起口腔溃疡，人们总会怪上火。然而，人们长痘痘了怪上火，口臭了怪上火，口腔溃疡也怪上火，“上火”表示真的好无辜。从西医的角度来讲，口腔溃疡与上火之间并没有什么直接的联系，导致口腔溃疡的因素有很多，如口腔不卫生、内分泌失调、缺乏维生素等。以下列出了导致口腔溃疡的8大原因：

1、精神压力大。精神紧张、工作压力大、情绪暴躁、睡眠不足等因素都会导致口腔溃疡的发生。

2、内分泌紊乱。在女性经期前后，由于内分泌发生变化，口腔溃疡就容易发生。此外，处于更年期的妇女，口腔溃疡发生的情况也会增多。

3、口腔不卫生。早晚不刷牙，或饭后不漱口，容易使病菌残留在口腔中，诱发炎症。

4、维生素缺乏。当身体缺乏维生素B2和B族维生素时，皮肤黏膜就容易发生炎症。另外，平时爱吃辛辣、刺激食物，也很容易被口腔溃疡“盯上“。

5、消化系统疾病。慢性胃炎、胃溃疡、肠炎、便秘等消化系统疾病都是口腔溃疡发生的主要病因。

6、意外受伤。使用做工粗糙的牙套、牙刷，或者刷牙时用力过猛，吃太烫的食物或不小心咬了自己一口，都可能成为口腔溃疡的诱因。

7、十二烷基硫酸钠。牙膏和漱口水含有十二烷基硫酸钠，刷牙时的白色泡沫就是由它产生的。研究表明，这种化学成分会破坏口腔的保护层“黏液素”，增加口腔溃疡风险。

8、免疫紊乱。任何会引起免疫功能紊乱的因素，都可能诱发口腔溃疡。

口腔溃疡≠小毛病

多数口腔溃疡，如果人们“放任不管”，一周内便会自愈，但这并不代表口腔溃疡就是小毛病。如果我们不把口腔溃疡当回事，长期得不到有效治疗，溃疡面就会越变越大，严重的甚至会转为扁平苔藓或白塞氏病。另外，网上还有传言称，口腔溃疡是口腔癌的前兆，若不及时治疗，同样会发展为可怕的癌症！

口腔溃疡该如何护理？

得了口腔溃疡后，建议少吃辛辣、刺激食物，要注意营养均衡，多吃水果蔬菜，多补充维生素，建议吃半流质食物。另外，在溃疡发作期，每次进食后，用盐开水、生理盐水或药物漱口液漱口，防止食物残渣加重继发感染。