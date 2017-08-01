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口腔溃疡？不是上火那么简单！

2017-08-2639健康网
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核心提示：相信每个人都有口腔溃疡的经历，得了口腔溃疡后，嘴巴里会长出类似黄豆大小的溃疡，舌头一碰就痛，水都不敢喝，食物也吃不了，说话还不利索，严重影响人的生活。总有人说，口腔溃疡是因为上火、热气，缺乏维生素C，但有时候不管喝多少降火茶或吃维生素C，总是不见效，这是怎么回事呢？

　　相信每个人都有口腔溃疡的经历，得了口腔溃疡后，嘴巴里会长出类似黄豆大小的溃疡，舌头一碰就痛，水都不敢喝，食物也吃不了，说话还不利索，严重影响人的生活。总有人说，口腔溃疡是因为上火、热气，缺乏维生素C，但有时候不管喝多少降火茶或吃维生素C，总是不见效，这是怎么回事呢？

口腔溃疡,上火,维生素B2

口腔溃疡？不是上火那么简单

　　口腔溃疡≠上火

　　提起口腔溃疡，人们总会怪上火。然而，人们长痘痘了怪上火，口臭了怪上火，口腔溃疡也怪上火，“上火”表示真的好无辜。从西医的角度来讲，口腔溃疡与上火之间并没有什么直接的联系，导致口腔溃疡的因素有很多，如口腔不卫生、内分泌失调、缺乏维生素等。以下列出了导致口腔溃疡的8大原因：

　　1、精神压力大。精神紧张、工作压力大、情绪暴躁、睡眠不足等因素都会导致口腔溃疡的发生。

　　2、内分泌紊乱。在女性经期前后，由于内分泌发生变化，口腔溃疡就容易发生。此外，处于更年期的妇女，口腔溃疡发生的情况也会增多。

　　3、口腔不卫生。早晚不刷牙，或饭后不漱口，容易使病菌残留在口腔中，诱发炎症。

　　4、维生素缺乏。当身体缺乏维生素B2和B族维生素时，皮肤黏膜就容易发生炎症。另外，平时爱吃辛辣、刺激食物，也很容易被口腔溃疡“盯上“。

　　5、消化系统疾病。慢性胃炎胃溃疡肠炎便秘等消化系统疾病都是口腔溃疡发生的主要病因。

　　6、意外受伤。使用做工粗糙的牙套、牙刷，或者刷牙时用力过猛，吃太烫的食物或不小心咬了自己一口，都可能成为口腔溃疡的诱因。

　　7、十二烷基硫酸钠。牙膏和漱口水含有十二烷基硫酸钠，刷牙时的白色泡沫就是由它产生的。研究表明，这种化学成分会破坏口腔的保护层“黏液素”，增加口腔溃疡风险。

　　8、免疫紊乱。任何会引起免疫功能紊乱的因素，都可能诱发口腔溃疡。

　　口腔溃疡≠小毛病

　　多数口腔溃疡，如果人们“放任不管”，一周内便会自愈，但这并不代表口腔溃疡就是小毛病。如果我们不把口腔溃疡当回事，长期得不到有效治疗，溃疡面就会越变越大，严重的甚至会转为扁平苔藓或白塞氏病。另外，网上还有传言称，口腔溃疡是口腔癌的前兆，若不及时治疗，同样会发展为可怕的癌症！

　　口腔溃疡该如何护理？

　　得了口腔溃疡后，建议少吃辛辣、刺激食物，要注意营养均衡，多吃水果蔬菜，多补充维生素，建议吃半流质食物。另外，在溃疡发作期，每次进食后，用盐开水、生理盐水或药物漱口液漱口，防止食物残渣加重继发感染。

口腔溃疡

口臭维生素缺乏

常见症状：口腔血泡 微量元素缺少

并发症状：慢性咽炎 便秘

相关检查：口腔内窥镜 维生素

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