核心提示：口臭很多人都存在的一种情况，一些人认为是自己口腔内蛀牙而引发的。一些人则认为该情况的发生表明当前身体存在一定的病症，进而便问出了这样一个问题口臭代表什么呢的问题。以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

口臭很多人都存在的一种情况，一些人认为是自己口腔内蛀牙而引发的。一些人则认为该情况的发生表明当前身体存在一定的病症，进而便问出了这样一个问题口臭代表什么呢的问题。以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，口臭代表什么呢？医生指出，引发人们口臭的原因。也就是说，若是您当前存在口臭问题，那么其可能代表您当前存在以下情况。

口臭代表什么之一：口腔卫生不好

口臭与口腔卫生存在直接的关联性，口腔卫生不良的清下，则无法将食物残渣及时的清理掉。长期存留在口腔内，便引发了口臭情况的发生。

口臭代表什么之二：牙周炎引发的口臭

另外，医生还指出，若是患者当前存在有牙周炎病症。那么，炎症的存在也是引发口臭发生的原因之一。

口臭代表什么之三：胃肠健康问题

中医上认为，胃肠健康问题也是引发口臭的原因之一。一般情况下，胃火旺盛的人其多存在有口臭问题。

口臭代表什么之四：消化不良

一些人饮食不规律，存在暴饮暴食情况。该情况的发生加重了胃肠消化负担，在身体出现消化不良时，也会引发口臭情况的发生。

因而，您当前若是存在口臭问题，可对照上面的常见原因来进行比照，看看自己当前存在何种情况。而后先自行进行初步的判断，在到医院进行系统性的检查。从而有针对性的来进行调理，有效除去口臭问题。

以上是有关口臭代表什么知识的介绍，希望我们的介绍对于您口臭的认知起到促进性的作用。而后，于生活中合理的来进行调理、改善，以有效的去除口臭问题，更好的来呵护好我们自身的健康。