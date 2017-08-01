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孕妇口臭怎么回事　孕妇口臭怎么消除呢

2017-08-2039健康网
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核心提示：　　孕妇是众多人群当中尤为特殊的一个群体，尤其是随着孕期的不断推进，孕妇的身体上会发生一系列的变化，例如腹部慢慢变大，行动越来越缓慢，甚至慢慢的很多孕妇还出现了口臭的问题。那孕妇口臭怎么回事？孕妇口臭怎么消除呢？下面我们一起来详细了解一下！

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　　孕妇是众多人群当中尤为特殊的一个群体，尤其是随着孕期的不断推进，孕妇的身体上会发生一系列的变化，例如腹部慢慢变大，行动越来越缓慢，甚至慢慢的很多孕妇还出现了口臭的问题。那孕妇口臭怎么回事?孕妇口臭怎么消除呢?下面我们一起来详细了解一下!

　　在回答孕妇口臭怎么消除呢这个问题之前，我们先来看看孕妇口臭到底是怎么回事：

　　随着孕期的到来孕妇体内会有孕激素大量分泌，因此孕妇都会有不同程度上的恶心呕吐的问题，这容易导致孕妇在此期间感觉到口干舌燥，从而引起细菌过度生长而出现口气不佳的情况，进而发展到口臭的问题。

　　另外在怀孕期间孕妇的味觉会发生较大的变化，尤其是味蕾的敏感程度会大大下降，因此常常喜欢酸、甜或者比较重口刺激的食物，尤其是对于洋葱大蒜辣椒等气味比较强烈的食物，因此可能会使得味觉上持续出现这种气味，最终造成口臭问题出现。

　　那孕妇口臭怎么消除呢?

　　(1)注意口腔清洁卫生，饮食后注意漱口

　　对于孕妇口臭怎么消除呢这个问题，如果确实是口中有严重的气味，可以时常漱口保持口腔干净，另外也可以适当喝点果汁或者茶水，帮助祛除口腔异味。

　　(2)注意饮食清淡

　　饮食清淡，避开大蒜、洋葱、辣椒等气味重的食物，能够使口腔难闻的气味减淡;也可以帮助恢复舌头味蕾对于味道的原始味道，而不至于对日常食物的口味越吃越重。

　　以上就是关于孕妇口臭怎么消除呢的相关内容介绍，相信大家在阅读完上文后对于孕妇口臭的原因以及应对办法都有了更加详细的了解，总而言之导致孕妇口臭的原因有很多，但只要做好相关的规避措施相信一定能够有所缓解，希望孕妇们也不需要过度担心。

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