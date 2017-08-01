有口臭的人基本都不自知，通过别人才知道自己有口臭这一说，万分尴尬，治口臭的方法有很多，选对适合自己才是重点，所以想治疗口臭首先是要知道自己为什么会有口臭这个情况，有的会是因为口腔疾病，有的是因为肠道，不同的原因治疗方法也就不一样，所以除口臭有什么方法?

有口臭的朋友，可能不觉得这是一种病，会想过段时间就好了，多刷牙多讲究卫生就行，其实理解真的是完全错误，引起口臭的原因很多种，因此除口臭的方法也就有很多。除口臭有什么方法?做以下介绍：上呼吸道有炎症的朋友，喉咙里会产生分泌物，这些分泌物长时间滞留在嗓子，就会发生口臭，针对这种建议就医后，吃些消炎的药物，炎症消除也就随之消失;口腔内部产生的疾病引起的口臭，进行针对口腔的治疗口臭也会消失;如果前两者都不是，由于平时没有刷牙的习惯，不讲究卫生会有食物滞留牙缝中，长时间会有发酵产生异味，就是口臭，这种情况请平时注意牙齿卫生，以正确的方式刷牙，比如正确的牙膏、时间的长短都是刷牙的基本要求，刷牙的过程中建议要清理舌头上的滞留物，清理舌苔也是治疗及预防口臭的重要步骤。

除口臭还有一项重要方法就是我们的生活习惯，平时爱吃刺激性的食物，如大蒜、洋葱等辛辣食物如果少吃或者不吃，口气也会变淡。因为消化不好引起积食便秘，食物在体内长时间发酵也会由反肠至口腔引起口臭，针对这样的情况建议多吃含精纤维的食物，平时加强一些运动，有助于解决便秘的问题。

针对除口臭有什么方法这个问题，我们把所有会发生口臭的原因都整理了一下，大概有了了解，口臭的问题要重视，先了解自己什么原因引起了口臭再找相对因的方法，平时注意饮食习惯，加强运动，而且要养成护理口腔卫生的习惯。希望有助于大家消除口臭。