39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 口腔疾病 > 口腔科资讯 > 正文
综合
问医生

除口臭有什么方法

2017-08-2039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　有口臭的人基本都不自知，通过别人才知道自己有口臭这一说，万分尴尬，治口臭的方法有很多，选对适合自己才是重点，所以想治疗口臭首先是要知道自己为什么会有口臭这个情况，有的会是因为口腔疾病，有的是因为肠道，不同的原因治疗方法也就不一样，所以除口臭有什么方法？

图片

　　有口臭的人基本都不自知，通过别人才知道自己有口臭这一说，万分尴尬，治口臭的方法有很多，选对适合自己才是重点，所以想治疗口臭首先是要知道自己为什么会有口臭这个情况，有的会是因为口腔疾病，有的是因为肠道，不同的原因治疗方法也就不一样，所以除口臭有什么方法?

　　有口臭的朋友，可能不觉得这是一种病，会想过段时间就好了，多刷牙多讲究卫生就行，其实理解真的是完全错误，引起口臭的原因很多种，因此除口臭的方法也就有很多。除口臭有什么方法?做以下介绍：上呼吸道有炎症的朋友，喉咙里会产生分泌物，这些分泌物长时间滞留在嗓子，就会发生口臭，针对这种建议就医后，吃些消炎的药物，炎症消除也就随之消失;口腔内部产生的疾病引起的口臭，进行针对口腔的治疗口臭也会消失;如果前两者都不是，由于平时没有刷牙的习惯，不讲究卫生会有食物滞留牙缝中，长时间会有发酵产生异味，就是口臭，这种情况请平时注意牙齿卫生，以正确的方式刷牙，比如正确的牙膏、时间的长短都是刷牙的基本要求，刷牙的过程中建议要清理舌头上的滞留物，清理舌苔也是治疗及预防口臭的重要步骤。

　　除口臭还有一项重要方法就是我们的生活习惯，平时爱吃刺激性的食物，如大蒜洋葱等辛辣食物如果少吃或者不吃，口气也会变淡。因为消化不好引起积食便秘，食物在体内长时间发酵也会由反肠至口腔引起口臭，针对这样的情况建议多吃含精纤维的食物，平时加强一些运动，有助于解决便秘的问题。

　　针对除口臭有什么方法这个问题，我们把所有会发生口臭的原因都整理了一下，大概有了了解，口臭的问题要重视，先了解自己什么原因引起了口臭再找相对因的方法，平时注意饮食习惯，加强运动，而且要养成护理口腔卫生的习惯。希望有助于大家消除口臭。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

除口臭有什么方法

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
痛经的危害痛经的危害
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 前列腺炎到广州治疗需要多少钱？我很想 前列腺炎到广州治疗需要多少钱？我很想

如今，社会的发展步伐越来越快，人们的生活方式也发生了很…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈