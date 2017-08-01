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智齿会引起口臭吗

2017-08-1939健康网
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核心提示：生活中，一些人存在口臭情况。同时口腔内还长有智齿，进而便问了这样一个问题，即智齿会引起口臭吗？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

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生活中，一些人存在口臭情况。同时口腔内还长有智齿，进而便问了这样一个问题，即智齿会引起口臭吗？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，智齿会引起口臭吗？医生指出，通常口腔内长有智齿一般是不会引发口臭情况发生的。事实上，智齿是一种已经退化了的牙齿，完全丧失了咀嚼的功能。所以，一般情况下，医生都会建议将口中的智齿拔掉。

但是，智齿的存在将加大口腔炎症的发生。而口臭情况则主要与牙龈炎等病症的罹患，或是食物残留在牙齿缝隙中所引发的。另一个原因则是，人体胃肠问题。中医上指出，胃火过盛的情况下容易引发口臭情况的发生。

所以，智齿的存在通常是不会引发口臭情况发生的，但是不排除因为其的存在而引发了牙周炎，进而便出现了口臭问题。所以，人们所存在的口臭问题不是单纯的将智齿拔掉，或是通过洗牙等方法就能清楚的。

若是想要清楚口臭问题，人们需要到医院进行相关的检查。进而通过检查来明确引发口臭的原因。若是因为牙周炎问题则需要进行炎症治疗，而若是因为胃肠问题，那么多数情况下应以服用中药的方法来进行治疗。具体治疗方法，尊医嘱有选择的进行。若是因为口腔内食物残渣而引发的，那么需要彻底清洁牙齿，强化口腔卫生，以清除口臭问题。

以上是有关智齿会引起口臭吗？知识的介绍，希望我们的介绍对于您自身健康的呵护、清除口臭问题能有所帮助。此为，若是您当前佩戴假牙，那么每晚需要摘下来清洗，否则也是会引发口臭情况发生的，做好假牙清洁多于消除口臭帮助很大。

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