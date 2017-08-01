核心提示： 口腔虽然看着是小小的一张嘴，但它的组织机构却很复杂，人的身体的所有的病理情况，口腔都有一个反射点，口腔最普遍的小问题就是口臭，这让人很尴尬，又觉得这是小问题，通常没有人会去看医生，口臭这个情况发生在孩子身上，父母就开始有些着急，三岁小孩口臭是什么原因？

口腔虽然看着是小小的一张嘴，但它的组织机构却很复杂，人的身体的所有的病理情况，口腔都有一个反射点，口腔最普遍的小问题就是口臭，这让人很尴尬，又觉得这是小问题，通常没有人会去看医生，口臭这个情况发生在孩子身上，父母就开始有些着急，三岁小孩口臭是什么原因?

三岁小孩口臭是什么原因?

三岁小孩口臭，首先要想到孩子消化是不是不好。三岁的小朋友肠胃消化功能还没有完全发育成熟，因此会消化慢，导到肠胃积食，通过口腔反映出口臭的症状。针对三岁小朋友口臭的问题，还是建议父母要控制孩子的晚餐，不要太的太饱，保证饮食清淡，吃一些易消化易吸收的饭菜，晚上休息时间不要太晚，调理孩子脾胃功能，可以配喝对口的中药饮品。

三岁小孩口臭是什么原因?也有可能是口腔卫生不注意，三岁的孩子吃的比较杂，基本正常饭菜都不太爱吃，偏向挑食，总是以零食为主，大人不监督自己爱讲卫生刷牙的意识很小，吃的食物残渣存留在口腔里，经过长时间发酵后就产生了难闻味道，也就形成了孩子的口臭。这样对孩子的肠胃也是不太好，作为父母要监督孩子养成爱讲卫生的习惯，早晚都要爱刷牙，少吃甜食，多吃纤维素含量同的食物。

三岁的孩子由于胃肠道并没有发育完全，出现口臭，除了口腔疾病以外，就是胃肠的问题，建议要先解决孩子的肠道消化问题，口臭也就随之变好，一般的表现便秘，排便不规律，给孩子多喝水，多吃新鲜蔬菜以及新鲜水果，睡前每天坚持给孩子按摩腹部，增强胃动力。如果想快速缓解，可以配合医生的建议吃一些助消化药物或者冲剂等。