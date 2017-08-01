胃不好口臭咋办 这些方法帮你恢复口气

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核心提示：口臭问题一度让我们非常尴尬，并且让很多朋友在交际的过程中，陷入了两难的境地。人们常说人的第一印象非常重要，但如果有着漂亮的脸蛋，但是有着口臭的缺陷，也是一件非常遗憾的事，除了有效治愈胃部疾病可以缓解口臭以外，在生活中恢复清新口气的方法非常多，并且十分快速，建议大家不妨尝试。