核心提示：口臭问题一度让我们非常尴尬，并且让很多朋友在交际的过程中，陷入了两难的境地。人们常说人的第一印象非常重要，但如果有着漂亮的脸蛋，但是有着口臭的缺陷，也是一件非常遗憾的事，除了有效治愈胃部疾病可以缓解口臭以外，在生活中恢复清新口气的方法非常多，并且十分快速，建议大家不妨尝试。
口臭问题在我们生活中出现的频率很高，不仅让自己非常尴尬的，同时也令周围的人感到难以忍受。除了我们晨起，导致的口气浑浊以外，其中最常见的当属胃不好所引发的口臭，这种情况也一度让我们在人际交往过程中感到十分自卑。因此关于胃不好引起口臭的相关诊疗和缓解方法，在生活中也是十分常见，但是有很多患者尝试过后表示：效果并不明显。到底胃不好口臭咋办？这些方法帮你恢复口气。
胃不好口臭咋办
长时间的辛辣刺激或者暴饮暴食，以及过度疲劳等，都有可能损伤我们的胃部健康，这种情况下最直接的反应就是口臭。但建议大家不必担忧，以下几种方式可以有效缓解这种尴尬：
1、嚼口香糖。相对于其他方法而言，这种方式可能在人际交往中略显优雅，这也是最简单的去除口臭的方式。能够快速使口气变得清新，但是维持时间不长，需要长时间的咀嚼，这对于很多爱美的女性朋友而言，可能会是咬肌变大。
2、漱口。在进餐过后建议患者不妨注意漱口，此时不妨将水中加入些许盐，采用淡盐水漱口不仅能够有效杀菌消炎，还能美白牙齿，使残留在牙龈中的细菌完全被洗涤，可为清洁牙齿和去除口臭同时进行。
3、喝柠檬
水。柠檬水能够有效美白，它对于人体肌肤和补充维生素有着极大的帮助。而在工作中对于胃部不好，引发口臭的朋友而言，在开水或牛奶中加入薄荷
或鲜柠檬汁，喝一杯即可去除口臭，并且可以维持较长的时间，是口臭患者不错的选择。
胃不好口臭咋办？这些方法帮你恢复口气，除了以上几种方法可以有效恢复口气以外，在生活中不妨多吃花生米、香菜、茶叶
等，咀嚼时间越长，去除口臭的效果更加明显。另外在生活中多吃西红柿、柚
子、桔子等，也是有效祛除口臭的最佳方式，但是想要彻底根除，应当从治疗胃部疾病开始。